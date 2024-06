Com 10 jogos a menos, Bahia supera número de triunfos do 1º turno de 2023

Jean Lucas e Caio Alexandre comemorando - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após conquistar mais um triunfo no Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, 14, contra o Fortaleza, o Esporte Clube Bahia alcançou o quinto triunfo no certame, em oito jogos disputados.

Com dez jogos a menos, a marca atual supera o desempenho do 1ª turno completo da Série A de 2023, quando o Esquadrão venceu apenas quatro partidas, tendo conquistado o quarto triunfo apenas na 18ª rodada da competição, quando superou o lanterna América-MG, por 3 a 1.

Considerando todas as 38 rodadas do Brasileirão do ano passado, o Tricolor de Aço venceu 12 partidas no total, portanto, com os cinco triunfos conquistados até o momento na primeira divisão, a equipe comandada por Rogério Ceni já alcançou aproximadamente 41,6% do aproveitamento de 2023.