Com dois gols em dois minutos, Bahia perde para o São Paulo no Morumbi

O Bahia enfrentou o São Paulo na tarde deste domingo, 30, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. No MorumBis, o tricolor paulista venceu o Esquadrão por 3x1, com gols de Jonathan Calleri e Ferreirinha em um intervalo de três minutos, e Luciano fechando o placar. Gilberto marcou a favor da equipe baiana. Desta maneira, os comandados de Rogério Ceni seguem na casa dos 24 pontos, sofrendo a terceira derrota da Série A.

O resultado aumenta a distância entre o Bahia e a liderança do campeonato, que neste momento está sendo ocupada pelo Flamengo, com 24 pontos, e ainda joga na rodada. O próximo jogo do Esquadrão será na quinta-feira, 4, contra o Juventude, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto será na Arena Fonte Nova, com início previsto para às 19h.

Os primeiros minutos do confronto foram equilibrados, com posse de bola bastante disputada entre as equipes. Entretanto, as estatísticas de ataque estavam do lado tricolor paulista, que só precisou de dois minutos para construir a vitória. Aos 29 da primeira etapa, Calleri recebeu um passe na medida de Igor Vinícius, batendo de primeira, sem chances para o goleiro Marcos Felipe.

O lance seguinte seguiu a favor do São Paulo, que viu Luciano conceder um ótimo passe para Ferreirinha, que tirou do goleiro tricolor e marcou um golaço, ampliando a vantagem. Nos minutos seguintes, o Esquadrão até tentou chegar com Luciano Juba, mas a jogada não foi bem aproveitada.

Na segunda etapa, a equipe tricolor cresceu e conseguiu aumentar as suas chances. Ainda aos 4 minutos, Everaldo finalizou ao gol do goleiro Jandrei, que defendeu e concedeu rebote ao lateral Gilberto, que prontamente chutou no canto superior direito e diminuiu a vantagem da equipe paulista.

Entretanto, no melhor momento do Bahia no jogo, Ferreirinha voltou a aparecer desequilibrando a defesa tricolor, achando Luciano livre, que matou o jogo em um chute no canto inferior direito. Na reta final, Calleri até voltou a balançar as redes, ampliando a vantagem, mas o lance foi dado como irregular pelo VAR.

O resultado mantém o tabu do treinador Rogério Ceni, que jamais venceu a equipe paulista. No total, foram 10 jogos, com oito derrotas e dois empates. O Bahia, não muito diferente, está há mais de 11 anos sem vencer o tricolor paulista fora de casa.