Com novidades, Bahia divulga relacionados para a estreia no Brasileiro | A TARDE

O Bahia divulgou a lista dos 24 relacionados do técnico Rogério Ceni para a estreia do Tricolor no Brasileirão, neste sábado, 13, diante do Internacional. A partida está marcada para às 18h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Leia também:

>> Bahia inicia venda de ingressos para partida contra o Fluminense

>> Adversário do Bahia na estreia do Brasileirão terá desfalques; confira

As novidades ficaram por conta do atacante Everaldo, recuperado de lesão muscular, e do meia Carlos De Pena, contratado nesta semana. Ryan e Acevedo seguem em fase de recuperação.

Confira a lista:

Goleiros: Adriel, Marcos Felipe e Danilo Fernandes

Laterais: Cicinho, Gilberto, Arias e Luciano Juba

Zagueiros: Victor Cuesta, David Duarte, Gabriel Xavier e Kanu

Meias: Cauly, Yago Felipe, Rezende, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Carlos De Pena, Thacian

Atacantes: Ademir, Biel, Rafael Ratão, Everaldo, Oscar Estupiñan