Adversário do Bahia na estreia do Brasileirão terá desfalques; confira | A TARDE

Com o início do Campeonato Brasileiro batendo na porta, o Internacional, adversário do Bahia na 1ª rodada da competição, está com um desfalque e duas dúvidas para o duelo no estádio Beira-Rio.

A comissão técnica do Colorado, encabeçada por Eduardo Coudet, não poderá contar com o atacante Enner Valencia. Além do equatoriano, o meia-atacante Alan Patrick, um dos destaques da equipe, sofreu lesão na coxa e deve ficar de fora da estreia.

Leia mais: Adversário do Bahia na semifinal, CRB tem 10 jogos de invencibilidade

Leia mais: Seguro na zaga, Gabriel Xavier responde pedidos por titularidade

Outro nome importante também preocupa o time gaúcho. O meio-campista Thiago Maia foi substituído do jogo da noite de quarta-feira, 10, pela Libertadores, com dores na panturrilha e também se tornou dúvida.

Além disso, o goleiro Ivan Quaresma, submetido a uma cirurgia no joelho, fica de molho no departamento médico do Inter. As opções de Coudet para suprir as baixas no meio-campo são Maurício e Gustavo Prado, além do garoto Lucca. No ataque, o Colorado possui Alario e Borré como alternativas.

O Bahia, por outro lado, possui apenas duas baixas, o volante uruguaio Nicolás Acevedo e o lateral-esquerdo Ryan, que, de acordo com apuração do Grupo A TARDE, deve retornar aos gramados em cerca de 30 dias.

No Beira-Rio, em Porto Alegre, a bola vai rolar às 18h30 deste sábado, 13, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Este jogo, inclusive, é o único longe de Salvador no mês de abril do Tricolor.