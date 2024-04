Seguro na zaga, Gabriel Xavier responde pedidos por titularidade | A TARDE

O Bahia venceu o Náutico por 3 a 0 na noite desta quarta–feira, 10, na Arena Fonte Nova, e se classificou para a semifinal da Copa do Nordeste. Thaciano, Estupiñán e Jean Lucas marcaram os gols tricolores, com duas assistências de Everton Ribeiro e uma de Caio Alexandre.

Em entrevista após a partida, o zagueiro Gabriel Xavier disse não estar incomodado com a reserva, pois respeita a opção do treinador e os colegas de equipe. Titular contra o Náutico, o jogador fez mais uma partida segura e tem ganhado a preferência de torcedores e imprensa por uma vaga entre os onze iniciais.

“A gente sabe a qualidade que tem o elenco. A gente tem cinco zagueiros e o professor acaba tendo que optar por dois em cada jogo. É claro que a gente quer jogar sempre tenho um respeito muito grande pelos meus colegas de trabalho e principalmente pelo professor, que tem que fazer essa escolha”, afirmou Gabriel Xavier.

“Mas a gente mesmo não jogando, trabalha bastante, treina bastante, a gente aprimora para diminuir os erros e as dificuldades, para quando tiver a oportunidade, como foi no dia de hoje, fazer uma partida boa. Enquanto o professor optar por me deixar no banco eu vou estar bem, vou estar trabalhando e ficarei mais feliz quando ele optar que eu seja titular para responder bem”, complementou.

O próximo compromisso do Bahia é diante do Internacional, fora de casa, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para as 18h30 de sábado, 13, no Beira Rio, em Porto Alegre.