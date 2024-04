Adversário do Bahia na semifinal, CRB tem 10 jogos de invencibilidade | A TARDE

Classificado à semifinal da Copa do Nordeste em busca do pentacampeonato, o Bahia terá que quebrar um tabu contra o próximo adversário: o CRB. A equipe alagoana não sabe o que é perder a 10 jogos, divididos entre Nordestão e estadual. A partida está prevista para acontecer no dia 24 de abril, uma quarta-feira, ainda sem horário confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Por ter uma campanha melhor, a equipe tricolor jogará diante da sua torcida, na Arena Fonte Nova, onde soma 10 triunfos, um empate e uma derrota, que ocorreu na primeira rodada do Baianão, com a equipe sub-20. Desta forma, a tarefa será complicada para os dois lados.

O CRB venceu o Botafogo-PB nos pênaltis na última terça-feira, 9, após um tempo regulamentar sem gols. Desta forma, o alvirrubro segue em busca da primeira Copa do Nordeste da sua história e segundo título da temporada, tendo em vista que foi o campeão alagoano no último sábado, 6, em cima do Asa, com um agregado de 4x1.

Na atual temporada, a equipe que disputa a Série B em 2024 só perdeu dois jogos, deixando o destaque para a campanha positiva, com 14 vitórias e 6 empates. As derrotas ocorreram para o Asa, na 7ª rodada do Campeonato Alagoano, no dia 2 de março, e para o próprio Bahia, na 4ª rodada do grupo A do Nordestão, por 1x0, no Estádio Rei Pelé.

Bahia x CRB na Copa do Nordeste de 2023 | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

No período de invencibilidade, o CRB empatou três jogos e venceu sete, somando 17 gols e sofrendo apenas seis. Para os resultados positivos, a equipe alagoana conta com Anselmo Ramon, ex-jogador do Vitória, com 13 gols somados, além de Léo Pereira, com quatro, e Gegê, ex-Leão também, que balançou as redes três vezes.

Entretanto, para alívio do torcedor tricolor, o CRB também precisará quebrar um tabu: vencer o Bahia fora de casa. Pela Copa do Nordeste, em sete jogos disputados com mando do Esquadrão, o alvirrubro jamais conseguiu sair vencedor, empatando dois e perdendo cinco. A última derrota ocorreu em 2023, pela fase de grupos, quando o Bahia venceu por 3x0, com gols de Jhoanner Chavez, Everaldo e Arthur Sales.

Assim, este confronto terá, possivelmente, algum tabu sendo quebrado.