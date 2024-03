Com novidades e poupados, Bahia está escalado para última rodada | A TARDE

O Bahia chegou tranquilo para a última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Praticamente classificado e com grandes chances de terminar no topo da tabela, o Tricolor poupou alguns jogadores do confronto contra o Jacuipense, que entra em campo para cumprir tabela.

O técnico Rogério Ceni decidiu poupar Marcos Felipe, Kanu, Thaciano e Everton Ribeiro da partida da 9ª rodada, e escalou o garoto Sidney, de apenas 17 anos, como titular pela primeira vez com a equipe principal do Bahia. O volante é considerado uma joia da base tricolor e tem o carinho do torcedor. Confira os 11 titulares:

Adriel, Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Cicinho; Sidney, Caio Alexandre e Yago Felipe; Biel, Rafael Ratão e Estupiñán.

A bola rola a partir das 16h na Arena Fonte Nova. Simultaneamente, serão realizados os outros quatro jogos da rodada: Itabuna e Vitória, Atlético e Barcelona, Jacobina e Jequié, Bahia de Feira e Juazeirense.