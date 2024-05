Com técnico e finalizações, Bahia treina de olho no Botafogo | A TARDE

O Bahia deu continuidade à sua preparação de olho no confronto contra o Botafogo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, 2, no CT Evaristo de Macedo, o Tricolor realizou um treino para aprimorar aspectos técnicos e táticos.

Na primeira atividade do dia, a comissão técnica dividiu o elenco em dois times e promoveu um exercício focado na posse de bola e na finalização. Caso a equipe adversária roubasse a bola, estava livre para tentar o arremate.

Neste treino, os goleiros trabalharam juntos com os jogadores de linha. Além disso, os atletas que foram titulares no confronto contra o Criciúma, pela Copa do Brasil, também estiveram presentes.

Leia mais: Próximo de 30 partidas, Bahia é o time que mais jogou na temporada

Na segunda atividade, o foco foi na parte defensiva e na finalização. Enquanto a linha defensiva trabalhava passes, construção e interceptação de jogadas aéreas, outra parte do elenco aprimorava a efetividade nas finalizações, com cruzamentos realizados pelo próprio comandante. Nos minutos finais do treino, alguns jogadores se dedicaram a treinar cobranças de falta frontais.

O duelo contra o Botafogo está marcado para as 18h30 de domingo, 5, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O Fogão é o líder do Brasileirão, com 9 pontos. O Bahia, com dois a menos, é o 5º colocado.