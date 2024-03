Com treino de pênaltis, Bahia encerra preparação para encarar o Caxias | A TARDE

O Bahia desembarcou em Porto Alegre nesta segunda-feira, 11, e no centro de treinamento do Grêmio, encerrou a preparação para encarar o Caxias, pela Copa do Brasil.

Ainda no hotel, o elenco assistiu um vídeo produzido pela comissão técnica e departamento de análise e desempenho. No campo, realizaram um treino de finalizações, de posse de bola em campo reduzido e de cobranças de pênaltis.

A delegação viaja para Caxias do Sul ainda nesta segunda, após o jantar. A partida eliminatória está marcada para as 21h30 desta terça, 12, no Estádio Centenário, e vale uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil.