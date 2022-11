Comissões apresentam nesta quinta parecer sobre SAF no Bahia

Mais um passo para a Assembleia Geral, que votará a Sociedade Anônima do Futebol no Bahia, deve ser dado nesta quinta-feira,3. Os pareceres das Comissões Jurídicas e Provisória da SAF serão apresentados durante o V Encontro do Conselho Deliberativo sobre o assunto.

O encontro vai contar com as presenças da Diretoria Executiva e presencial do sócio, com inscrição limitada e torcedores com participação no Chat do Youtube, que irá transmitir ao vivo a partir das 20h, visa discutir a SAF no Tricolor.

Apesar do avanço no processo, a votação para definir a implementação da SAF no Tricolor ainda está programada para acontecer na primeira quinzena de dezembro, mesmo após o pedido de alguns grupos políticos por uma antecipação no processo.

Leia Mais:

Bahia deverá ter o segundo maior investimento do Grupo City



SAF gera esperança em torcedores, mas também questionamentos

SAF do Bahia terá investimento de R$ 1 bilhão pelo Grupo City



Proposta do Grupo City

O City Football Group, ou "Grupo City" apresentou uma proposta para a compra de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia com o aporte financeiro de R$ 1 bilhão.

O valor será divididosem três frentes. Para a compra de jogadores, será disponibilizado R$ 500 milhões do montante. Para pagamento de dívidas do clube, será disposto R$ 300 milhões. Por fim, R$ 200 milhões será designado a investimentos em infraestrutura, categorias de base, além de capital de giro e outras finalidades.

De acordo com o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, o contrato prevê que todos os ativos ligados ao futebol do clube passarão a ser geridos pelo Grupo City, tendo 90% de autonomia das funções.

A marca "Bahia" não sofrerá alterações, tais como hino, símbolos, brasão, alcunha e cores. Os programas sociais do clube vão ser mantidos, e podem ser ampliados sob a batuta do Grupo City.