Contratação de Luciano Juba pelo Bahia é regular, diz STJD

Após uma batalha jurídica por conta da contratação do meia Luciano Juba junto ao Sport, o Bahia obteve liminar favorável no pleito solicitado junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com a confirmação que o atleta está no clube de maneira regular. Portanto, não há infração no registro do jogador pelo Esquadrão. O Tricolor foi representado pelo advogado Milton Jordão.

Juba chegou ao Bahia em setembro, fora da janela de transferências. O clube recebeu um sinal verde da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), uma vez que o vínculo do jogador com o Tricolor foi estabelecido antes das janelas de transferências entrarem em vigor no futebol brasileiro.

De acordo com Yuri Romão, presidente do Sport, em entrevista à Folha de Pernambuco, o clube iria ingressar com uma ação junto a CBF, caso Juba pudesse jogar por outro clube no Brasil com chancela da entidade, mesmo o contrato do atleta acabando depois do último dia de inscrição de jogadores na temporada de 2023.

Na época, a CBF definiu datas para os jogadores mudarem de clubes. Neste ano se encerrava no dia 3 de agosto, o que correspondia a dias antes do fim do contrato de Juba com o Sport. O Leão da Ilha alegava que Juba só poderia se transferir para outro clube se ele, detentor do jogador na época, liberasse. Caso contrário, ele não poderia atuar por outra equipe.

Segundo a entidade máxima do futebol nacional, o contrato entre Sport e o jogador “é anterior ao anúncio do período de transferências, por isso a Fifa e a CBF privilegiam o interesse do atleta”.