Criciúma x Bahia: onde assistir e prováveis escalações | A TARDE

O Esporte Clube Bahia viaja a Criciúma, em Santa Catarina, em busca da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, 23, a equipe comandada por Rogério Ceni realiza o segundo duelo da 3ª fase da Copa do Brasil, no Estádio Heriberto Hülse, e conta com a vantagem do empate, após vencer o primeiro jogo por 1 a 0.

Bahia

O Bahia atravessa um momento muito positivo, tendo vencido seus últimos quatro jogos. Com a vantagem no placar, a equipe viaja até Santa Catarina e precisa apenas de um empate para garantir a vaga.

Criciúma

O Criciúma venceu apenas um dos últimos cinco jogos e precisa reencontrar o caminho das vitórias para avançar na Copa do Brasil. A última partida da equipe foi no primeiro jogo da terceira fase, em 30 de abril.

Leia mais:

Onde assistir: Sportv.

Prováveis escalações:

Bahia - Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier e Kanu; Caio Alexandre, Cauly, Jean Lucas, Thaciano, Everton Ribeiro e Luciano Juba; Everaldo. | Técnico: Rogério Ceni

Criciúma - Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco; Marcelo Hermes, Higor Meritão, Barcia e Felipe Matheus; Bolasie, Éder e Felipe Vizeu | Técnico: Claudio Tencati.

Arbitragem:

Árbitro - Raphael Claus (FIFA/SP)

Auxiliares - Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos de SP)

VAR - Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN)

