Danilo Fernandes dá depoimento forte após atentado do Fortaleza | A TARDE

Titular pela primeira vez na temporada no triunfo do Bahia contra a Juazeirense, Danilo Fernandes comentou sobre o ataque aos jogadores do Fortaleza, que levou seis deles ao hospital na última quarta-feira, 21. O goleiro passou por uma experiência similar em 2022, quando o ônibus do Tricolor também foi atingido por uma bomba e ele sofreu ferimentos que, por sorte, não comprometeram sua visão de alguma maneira.

De acordo com Danilo, o atentado ao ônibus do Leão do Pici foi "uma tentativa de homicídio" e que "não acontece nada" com as pessoas responsáveis por esse tipo de crime.

"Os jogadores do Fortaleza tiveram um atentado, uma tentativa de homicídio. Isso é uma tentativa de homicídio e infelizmente não acontece nada com esses bandidos que se dizem torcedores. Se qualquer um que está aqui fizer uma bomba caseira e jogar em um automóvel, qualquer lugar que seja, vai ser preso. A gente não entende o porquê desses bandidos não serem presos", questionou em entrevista ao Canal do Puco, na zona mista do Adauto Moraes.

O arqueiro ainda citou que os "bandidos que fizeram isso" seguem frequentando os estádios e ficam "20, 30 metros" de quem eles tentaram matar com esses ataques. No caso, ele, os demais atletas do Bahia e agora os do Fortaleza.

“Todo jogo que eu vou, e que agora os jogadores do Fortaleza e Sport vão, esses bandidos, esses caras que fizeram isso vão estar na torcida, vão tá na arquibancada. Você está a 20, 30 metros do cara que tentou te matar. No meu caso se passaram dois anos e não aconteceu nada”, lamentou Danilo Fernandes.