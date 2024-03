De contestado à polivalente, Cicinho vira opção de Rogério Ceni | A TARDE

Após um ano de 2023 muito conturbado, o lateral-direito Cicinho tenta reencontrar seu espaço no Esporte Clube Bahia demonstrando polivalência neste início de temporada. A disputa pela titularidade pelo lado direito, que já era difícil com Gilberto, ficou ainda mais complicada depois da chegada de Santiago Arias, e por isso, o camisa 40 tem se reinventado em campo quando surge alguma oportunidade.

Diante da intensa disputa pela posição de origem, Rogério Ceni achou uma maneira de utilizar Cicinho, só que do outro lado do campo. Mesmo não sendo lateral-esquerdo de origem, o jogador tem performado bem quando é escalado e na partida deste domingo, 3, contra o Jacuipense, na Arena Fonte Nova, foi quem iniciou a jogada do primeiro gol, ao recuperar a bola, e passar para Rafael Ratão, que abriu o placar do jogo.

Em 2024, Cicinho soma duas assistências pelo Esquadrão, superando a marca de 2023, já que ainda não havia completado um passe para gol de seus companheiros desde sua chegada. Após o final do jogo, Rogério Ceni elogiou o camisa 40 durante coletiva de imprensa: “Cicinho é um competidor nato”.

O treinador do Bahia destacou a polivalência do jogador na partida deste domingo, 3: “Jogou na lateral esquerda e depois foi para a ponta do tripé. Aí ele foi para o lugar do Yago no meio, algumas horas fez a ponta do tripé”.

“O Cicinho é um competidor nato. É um menino bastante competitivo. Você vê que ele tem muita vontade, dá carrinho, marca muito bem. O Cicinho tem a recomposição, a parte física tá melhor neste ano’’, finalizou Rogério Ceni.