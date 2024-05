De virada, Bahia vence o CAP e segue com 100% na Série A2 | A TARDE

Pelo Grupo A da Série A2 do Brasileirão feminino, o Bahia recebeu o Athletico-PR no Estádio de Pituaçu e venceu por 4 a 1, de virada. Nathalia abriu o placar para o Furacão, mas Kamile Loirão, duas vezes, Dan e Raíssa viraram para as Mulheres de Aço, em jogo da 4ª rodada.

O resultado manteve o Tricolor na liderança do grupo com 100% de aproveitamento. São quatro vitórias em quatro jogos. A equipe comandada pela treinadora Lindsay Camila entrou em campo com: Yanne; Dan (Luana), Aila, Tchula e Mila Santos (Liriel); Angela (Jaqueline), Treyci (Suelen) e Vilma; Raíssa, Ellen (Kamile Loirão) e Letícia.

Outro representante baiano na competição, o Doce Mel teve a sua partida contra o Juventude adiada por conta do temporal que atinge o estado do Rio Grande do Sul. A equipe do interior da Bahia perdeu os três jogos que disputou na competição.



