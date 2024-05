Fortes chuvas no Rio Grande do Sul adiam jogo de clube baiano | A TARDE

Lanterna do Grupo A da Série A2 do Brasileirão feminino, o Doce Mel ainda não venceu na competição. Neste sábado, 4, a equipe iria encarar o Juventude, mas as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul fez com que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiasse o duelo da 4ª rodada.

Em comunicado, a CBF informou que “volumes pluviométricos históricos, estão causando alagamentos e bloqueios de estradas que impedem o deslocamento seguro de delegações e equipes de arbitragem para partidas dentro e fora do estado”.

Leia mais: Devido as fortes chuvas no RS, CBF adia jogos de clubes gaúchos

A entidade ainda não definiu uma nova data para o jogo, que será realizado na cidade de Bento Gonçalves, no Estádio Montanha dos Vinhedos. Confira o comunicado da CBF na íntegra:

“Considerando os eventos climáticas extraordinários ocorridos em todo o Estado do Rio Grande do Sul nos últimos dias, com volumes pluviométricos históricos, causando alagamentos e bloqueios de estradas que impedem o deslocamento seguro de delegações e equipes de arbitragem para partidas dentro e fora do estado, e que estão afetando gravemente a população local;

Considerando ofício recebido do Governador do Estado do Rio Grande do Sul e do Chefe da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, pois a prioridade no momento é o atendimento à população e não há condições de garantir a segurança de qualquer evento esportivo, bem como há a previsão de novos eventos climáticos severos e extraordinários;

Considerando a necessidade dos órgãos públicos de destinarem seus esforços ao atendimento da população e até mesmo a designação de forças nacionais de segurança para apoio e salvaguarda da população do Rio Grande do Sul".