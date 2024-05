Governador do RS diz que chuva será 'maior desastre da história' | A TARDE

Com ao menos 10 mortes e 114 cidades gaúchas atingidas por fortes chuvas até o fim da tarde desta quarta-feira, 1º, o Rio Grande do Sul pode ter “o maior desastre já enfrentado” no Estado, segundo declarou o governador Eduardo Leite.

“Nós estamos vivendo um momento muito crítico no estado”, disse Leite.

As chuvas estão atingindo o estado desde a segunda-feira, 29. Segundo o governador, já há uma diferença entre as chuvas que atingem as cidades gaúchas neste ano e as que castigaram diversas cidades do sul do Brasil em 2023.

“A diferença do que aconteceu no ano passado é que, no ano passado, momento crítico, no vale do Taquari, nós tivemos uma enxurrada, mas em seguida, o tempo nos deu condição de entrar em campo para fazer socorro, resgate, salvar centenas de vidas naquelas condições. Atualmente, estamos tendo muitas dificuldades para colocar as equipes em campo, seja do Exército, seja da Brigada Militar, seja do Corpo de Bombeiros, nós estamos tendo muitas dificuldades em fazer os resgates.”

Sobre as mortes, Eduardo Leite ressalta que “tende a aumentar muito”.