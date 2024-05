"Lula será bem-vindo, mas foco é resgate", diz Eduardo Leite | A TARDE

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) voltou a falar sobre o convite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para visitar o estado, que passa por vários transtornos causados pelas chuvas intensas. No entanto, ele reforçou que a prioridade é resgatar as vítimas.

“O presidente Lula será muito bem-vindo se tiver disponibilidade, mas nesse momento o foco está em fazer resgate. Se o presidente viesse nesse momento, toda a estrutura que tem que estar em campo fazendo resgate, parte dela teria que ser redirecionada para atender ao presidente”, disse em entrevista à CNN.

Ainda de acordo com Leite, o ocorrido não representa uma "oportunidade" de fazer "disputa política".

“Há disposição [do governo federal]. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, veio aqui. O presidente Lula depois veio acompanhar o que tinha sido feito, o ministro Pimenta tem acompanhado. Eu jamais farei, num momento como esse, qualquer oportunidade de disputa política, de questionamentos políticos. É momento de integração”, continuou.

Chuvas deixam 8 mortos e mais de mil desabrigados no RS

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul deixaram oito mortos e 21 desaparecidos, segundo a Defesa Civil. As mortes aconteceram em sete municípios diferentes: Paverama (2), Pântano Grande (1), Itaara (1), Encantado (1), Salvador do Sul (1), Segredo (1) e Santa Maria (1).

Ao todo, conforme a Defesa Civil, mais de 100 municípios foram afetados. Também foram registrados 11 feridos, 1.145 desabrigados e 1.431 desalojados.