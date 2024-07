Defesa do Bahia cai de rendimento e sofre nove gols em cinco jogos

Com 16 gols sofridos nas 13 primeiras rodadas da Série A, o Bahia levou mais da metade desses tentos nos últimos cinco jogos - Foto: Rafael Rodrigues / E.C Bahia

Um dos pontos positivos do time no começo do Campeonato Brasileiro, o sistema defensivo do Bahia vem passando por instabilidade. Vazado três vezes na derrota para o São Paulo, o Esquadrão agora acumula nove gols sofridos na últimas cinco partidas.

Veja abaixo a lista dos compromissos mais recentes.

- Criciúma 2x2 Bahia

- Flamengo 2x1 Bahia

- Bahia 4x1 Cruzeiro

- Bahia 2x1 Vasco da Gama

- São Paulo 3x1 Bahia

Apesar de ter marcado em todos os jogos que disputou, o Bahia agora soma apenas três 'clean sheets' no Brasileirão. Ou seja, foram somente três partidas sem ser vazado na competição: Grêmio, Red Bull Bragantino e Fortaleza.

Com 16 gols sofridos nas 13 primeiras rodadas da Série A, o Bahia levou mais da metade desses tentos nos últimos cinco jogos. Contando apenas compromissos longe de Salvador, a defesa tricolor ainda não saiu em branco. Esse recorte, inclusive, explica em partes a má campanha do time jogando fora de casa. Apenas um triunfo foi conquistado como visitante, contra o Botafogo.

O sistema defensivo foi um dos principais problemas do Bahia na temporada passada, quando a equipe sofreu 53 gols e brigou contra o rebaixamento. Para 2024, apenas Victor Cuesta foi contratado para a posição de zagueiro, sendo que o argentino veio para suprir a saída de Vitor Hugo, jogador este que retornou ao clube após passagem curta pelo Panathinaikos, da Grécia.

Por outro lado, o Esquadrão deu uma repaginada nas laterais. Já treinando com o elenco, Iago Borduchi vai brigar com Luciano Juba pela titularidade na esquerda, enquanto Santi Arias chegou e tomou conta da direita. O colombiano vem desfalcando o time por estar na disputa da Copa América, mas vinha sendo um dos mais regulares do elenco.