Diego Rosa é vaiado em estreia do Bahia e desabafa: "Meu último jogo" | A TARDE

O Bahia perdeu para o Jequié na noite desta quarta-feira, 17, pela 1ª rodada do Campeonato Baiano, e após ser vaiado, o meia Diego Rosa declarou que essa foi a sua última partida como jogador de futebol. O desabafo foi feito em sua conta oficial no Instagram.

"Venho informar que hoje foi meu último jogo como jogador", compartilhou o jogador que foi vaiado por torcedores na Arena Fonte Nova ao ser substituído. Diego Rosa ainda retirou de seu perfil todas as publicações anteriores.

Publicação do meia no Instagram | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Minutos depois da publicação, o atleta decidiu excluir e postou um novo story apenas com emojis tristes. A reportagem tentou contato com o empresário de Diego Rosa, mas não obteve sucesso. O Bahia ainda não se posicionou de maneira oficial.



O técnico Rogério Ferreira, em entrevista coletiva após a partida, disse que ainda não sabe da situação, mas elogiou o jogador e a sua postura nos treinamentos.

"Eu não vi rede social alguma ainda. O que eu tenho a dizer é que desde o primeiro dia que a gente conseguiu juntar, e eles foi um dos primeiros, ele foi extremamente dedicado, trabalhador e tratou os meninos muito bem. Embora seja muito jovem, já tem um tempo de experiência, Seleção Brasileira, viveu fora, e é um cara que é muito Bahia", comentou o técnico.

"A gente percebe que ele se cobra muito, ele sabe que ele tem muito a entregar. Obviamente ele estava muito abatido, é normal isso acontecer, mas é um cara que a gente só tem a elogiar. O que ele trabalha e o quanto se dedica é uma coisa louvável", completou.

Diego Rosa tem 21 anos e se destacou na base do Vitória até sair para o Grêmio. Visto como uma joia, ele esteve em seleções de base e foi comprado pelo Grupo City. Rodou por empréstimo por Lommel e Vizela até ter seu passe adquirido pelo Bahia, seu clube do coração, no início de 2023. Pelo Tricolor, ele não viveu grandes momentos, sendo reserva.