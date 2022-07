Djalma Silva é anunciado por clube do Chipre

O lateral-esquerdo Djalma Silva foi anunciado pelo AEL Limassol, clube do Chipre, nesta sexta-feira, 29. Com proposta desde abril, Bahia negociou saída do atleta nesta semana. Djalma rescindiu com o Tricolor, com quem tinha contrato até novembro, e seguiu ao novo clube.

Pelo Bahia, o jogador foi um dos primeiros atletas a serem confirmados para a temporada 2022, porém em nenhum momento se firmou como titular absoluto da posição. Aos 27 anos, o lateral entrou em 21 oportunidades com a camisa do Bahia, oito como titular e 13 sendo usado durante os jogos.

Com a saída de Djalma, o Bahia vai seguir com Luiz Henrique e Matheus Bahia brigando pela titularidade da posição.