Elenco do Bahia realiza treino técnico na Cidade Tricolor

O elenco do Bahia se aproxima dos momentos finais de preparação para o jogo contra o Náutico, nesta sexta-feira, 29. Com análise do jogo contra o Cruzeiro, a comissão técnica buscou corrigir os erros da última partida e aprimora parte técnica do grupo nesta quarta-feira, 27, no Centro de Treinamento (CT) Evaristo de Macedo. O grupo ainda recebeu um novo reforço, o zagueiro Gabriel Noga.

Antes de ir a campo, a comissão passou um vídeo sobre a partida anterior, contra o líder Cruzeiro, para avaliar erros e acertos na derrota por 1 a 0, em Belo Horizonte.

No campo, o técnico Enderson Moreira e auxiliares, os atletas participaram de um treino técnico. Jogadas pelas laterais, cruzamentos, duelos individuais e finalizações. Na última parte, com dez de cada lado, o treinador realizou um trabalho tático.

No departamento médico, os meias Marco Antônio e Patrick ficaram na fisioterapia e fizeram leves exercícios na academia.

O Bahia encerra a preparação na manhã desta quinta-feira, 28, novamente no CT Evaristo de Macedo. Bahia e Náutico se enfrentam nesta sexta-feira, 29, às 19h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.