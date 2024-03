Elenco tricolor se reapresenta de olho no Ba-Vi | A TARDE

O Esporte Clube Bahia garantiu presença na final do Campeonato Baiano de 2024 no último sábado, 16, após golear o Jequié por 4 a 1 (5 a 1 no placar agregado), na Arena Fonte Nova. No entanto, o elenco tricolor agora volta suas atenções para o Ba-Vi desta quarta-feira, 20, válido pela Copa do Nordeste, às 21h30, que pode garantir o Esquadrão na próxima fase da competição, já que se vencer, chega a 15 pontos, e o Treze, 5º colocado do Grupo B, só pode chegar a 14 pontos nas próximas três rodadas.

Após a ativação na academia, os jogadores avançaram para o campo onde se envolveram em uma sessão de exercícios de força orientados pelo preparador físico Danilo Augusto. Em seguida, Rogério Ceni conduziu uma sessão de treinamento focada em passes em um campo de dimensões reduzidas, combinada com movimentos ofensivos e concluída com práticas de finalização. Nesta terça-feira, 19, o grupo retornará às atividades, desta vez no turno da tarde.

Cicinho, Ryan, Sidney e Roger prosseguiram com seus respectivos programas de tratamento, realizando sessões de fisioterapia e exercícios na academia.