Em penúltimo treino para o Ba-Vi, Bahia recebe visita de Talisca | A TARDE

Focado na final do Campeonato Baiano, o Bahia voltou aos trabalhos nesta sexta-feira, 5, no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo. A novidade do dia foi a presença do atacante Anderson Talisca, cria da base do Esquadrão, que atualmente atua no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Afastado dos gramados enquanto se recupera de lesão, Talisca conversou e posou para fotos com atletas do Esquadrão. Companheiro de Cristiano Ronaldo, o baiano tem 26 gols e seis assistências em 31 jogos na temporada 2023/24.

Anderson Talisca posa para foto com Sidney e Roger Gabriel, promessas do Bahia | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O treino começou na academia, como de costume, com um trabalho de ativação sob orientação do preparador físico. Na sequência, os atletas foram para o campo, onde participaram de um aquecimento físico e técnico.

Em um segundo momento, dentro do gramado, o treinador Rogério Ceni separou o elenco em dois grupos e comandou uma atividade técnica e tática. No final dos trabalhos, o treinador e parte do elenco se dirigiram ao campo 1 para a realização de um tático.

Os demais jogadores aperfeiçoaram lances de bola parada e pênaltis com o auxiliar técnico Charles Hembert. Em seguida, os grupos inverteram os exercícios. O lateral Cicinho, e os meias Roger e Sidney novamente participaram normalmente. Já o volante Acevedo, o lateral Ryan e o atacante Everaldo trabalharam na academia.

O clássico Ba-Vi decisivo está marcado para as 16h deste domingo, 7, com torcida única do Bahia. Para garantir o título, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença no tempo regulamentar. Em caso de triunfo por um gol de diferença, o título será decidido nos pênaltis. O Vitória tem a vantagem de jogar pelo empate.