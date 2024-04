Com Bahia em desvantagem, tricolores acreditam no título do Baianão | A TARDE

Atual campeão baiano, o Bahia está em desvantagem para a decisão deste domingo, 7, na Arena Fonte Nova. Apesar disso, os torcedores seguem confiantes e acreditam que o Tricolor vai reverter a situação e garantir o 51º título do Campeonato Baiano.

Ao Portal A TARDE, o torcedor José Luis, 36, deu seus pitacos sobre o jogo de ida, no último domingo, 31, e colocou a culpa da derrota para o rival na conta do técnico Rogério Ceni.

“A expectativa é que a gente faça um bom jogo e reverta o placar. Para mim, o pior erro foi do treinador Rogério Ceni. Eu jamais botaria Everton Ribeiro de primeiro tempo, sendo que ele já tem uma certa idade e podeira entrar no segundo tempo, para pegar o adversário mais cansado. Everton Ribeiro não tem perna para correr os dois tempos”, pontuou.

“Ele questiona que os jogadores não aguentam jogar os 90 minutos, sendo que os erros partem dele. Como é que ele tira a qualidade do time e puxa o time todo para a defesa? Para você ganhar, você tem que atacar. Se você não ataca, você não ganha. Então esse foi o erro do Bahia, trouxe o Vitória todo para cima”, complementou o torcedor.

Quem também está confiante na conquista do Baianão é a tricolor Luma Santana, 25, que palpitou até quanto será o jogo de volta. "Expectativa está grande, 3 a 1 Bahia, gols de Thaciano e Cauly. Bora Bahia minha p**, disse empolgada. Já sua amiga, Camila Souza, 28, foi mais conservadora. "Ela foi muito positiva. Eu acho que vai ser 1 a 0 e vai para os pênaltis", rebateu.

O clássico Ba-Vi decisivo está marcado para as 16h deste domingo, 7, com torcida única do Bahia. Para garantir o título, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença no tempo regulamentar. Em caso de triunfo por um gol de diferença, o título será decidido nos pênaltis. O Vitória tem a vantagem de jogar pelo empate.