Tumulto na fila para compra de ingressos para o Ba-Vi decisivo | A TARDE

Com mais de 40 mil ingressos assegurados para o clássico Ba-Vi, programado para este domingo, 7, válido pela final do Campeonato Baiano, os torcedores do Bahia se aglomeraram e causaram tumulto para adquirir a entrada para o duelo que vale o título estadual.

“O tumulto está generalizado poque é o próprio torcedor do Bahia que está fazendo a confusão. Estou na fila aqui na minha, aguardando a minha vez. É muito cambista aqui O problema é os cambistas, até na fila preferencial. O problema é esse aqui. Os cambistas que atrapalham tudo”, explicou senhor Falcão, de 66 anos ao Portal A TARDE.

Outro torcedor presente na fila, José Luis, de 36 anos, espera contar com a sorte de assegurar a sua ida para acompanhar o jogo na Arena Fonte Nova. “Fui primeiro na Arena Fonte Nova, por volta das 4 da manhã, mas fui informado, às 6 horas, que não iria vender ingresso lá. A partir desse momento vim para cá. Agora estou na fila e estou vendo que tem mais de mil pessoas para comprar ingresso, quem conseguir será felizardo”.

Segundo apuração da equipe do Portal A TARDE, a confusão teria começado por conta criação de duas filas. A primeira teria sido organizada pela segurança do shopping, mas algumas pessoas formaram uma segunda.

Após essa confusão, os funcionários da loja e do shopping resolveram atender, apenas, a fila organizada inicialmente pelos seguranças do estabelecimento comercial.