"Não estamos abalados", garante Caio Alexandre antes do Ba-Vi da final | A TARDE

O Bahia iniciou nesta quarta-feira, 3, a preparação para o clássico Ba-Vi que vai definir o campeão baiano de 2024. Apesar da derrota de virada no jogo de ida, o título ainda está em aberto, mas o Tricolor precisa reverter a vantagem conquistada pelo Vitória.

Em entrevista coletiva após o treinamento, o meia Caio Alexandre garantiu que a derrota na primeira partida não abalou o grupo e revelou uma conversa de Rogério Ceni com o elenco para tentar levar alegria para o torcedor.

“O grupo está muito forte. Temos jogadores com capacidade para fazer um grande jogo no domingo. O professor já falou com a gente hoje para fazermos uma boa semana de trabalho. Todo mundo quer ser campeão com a camisa do Bahia, vamos nos entregar o máximo possível. Não estamos abalados, estamos fortes para fazer um bom jogo e trazer alegria para o nosso torcedor”, disse o jogador.

O meia ainda ressaltou que o jogo será difícil, mas pontuou que a energia das arquibancadas da Arena Fonte Nova será importante para fazer um bom jogo e conquistar o título.

“Eu acho que a gente tem totais condições de reverter essa partida, não vai ser fácil, vão tentar picotar o jogo, mas temos que ter resiliência, saber que vamos encontrar uma atmosfera muito boa na nossa casa, e usar isso a nosso favor. Saber que é uma decisão, que vamos entrar com o máximo de concentração possível para conseguir o resultado”, disse.

“Vai ser um sentimento que vamos passar de dentro do campo para fora. O torcedor é importante para a gente, precisamos deles. A prova viva foi o clássico na Fonte Nova. Todos nós temos que acreditar que é possível, para passar confiança deles. A energia que vamos sentir dentro do campo será fundamental para conseguirmos o triunfo e o título consequentemente”, complementou.

O clássico Ba-Vi decisivo está marcado para as 16h deste domingo, 7, na Arena Fonte Nova. Para garantir o título, o Bahia precisa vencer por dois gols de diferença no tempo regulamentar. Em caso de triunfo por um gol de diferença, o título será decidido nos pênaltis. O Vitória tem a vantagem de jogar pelo empate.