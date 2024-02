Especulado no Bahia, centroavante está próximo de clube turco | A TARDE

Após o Esporte Clube Bahia acertar a contratação de Oscar Estupiñán, que pertence ao Hull City, e estava emprestado ao Metz, da França, a vaga que tanto era cobrado pelos torcedores tricolores, a de um centroavante para disputar posição com Everaldo, foi preenchida, e um nome que foi muito ligado ao Esquadrão desde 2023, acabou ficando de lado e parece ter um destino definido. Ao menos, é o que garante o jornalista Fabrizio Romano, que cravou a chegada do colombiano no Tricolor Baiano.

Trata-se do atacante Carlos Vinicius, que pertence ao Fulham, da Inglaterra. Na tarde desta sexta-feira, 2, Fabrizio noticiou o acerto entre a equipe inglesa e o Galatasaray, da Turquia, para o atleta ser emprestado aos turcos até o final da temporada europeia.

🚨🟡🔴 Carlos Vinicius to Galatasaray, here we go! Verbal agreement in place with Fulham on loan deal until the end of the season.



Gala plan to add Carlos Vinicius and Serge Aurier to their squad in the next hours.



All set for Vinicius to sign in today. pic.twitter.com/3bLNm0ygES