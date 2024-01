Especulado no Bahia, meia deve permanecer em sua equipe; entenda | A TARDE

A notícia da entrada do Esporte Clube Bahia na briga pela contratação do meio-campista Maurício, do Internacional, caiu como uma bomba no futebol brasileiro na tarde da última quarta-feira, 27. Isso porque o jogador era alvo de Corinthians e Palmeiras, mas o Tricolor não perdeu tempo e enviou uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 64,3 milhões) para obter o passe do jogador na próxima temporada, ao menos é o que afirma Vinicius Nicoletti, jornalista da ESPN.

Entretanto, apesar da quantia milionária oferecida pelo Esquadrão, André Cury, empresário do jovem atleta, afirmou em entrevista à ‘Rádio Gaúcha’ que “a tendência é de seguir no plantel do Internacional em 2024".

O agente confirmou que o jogador tem recebido algumas propostas de outras equipes: "O Maurício está muito feliz no Inter. Surgem propostas, nós levamos para a direção, esse é o nosso trabalho. Os clubes estão de olho".

Cury revelou que Maurício tem o sonho de jogar na Europa, mas também destacou os laços do jogador com o Internacional: "O Maurício está feliz no Internacional. Não existe pressa para sair. Ele quer ganhar títulos no clube".