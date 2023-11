Esporte Clube Derrota? Web 'zoa' o Bahia após atropelo na Fonte Nova | A TARDE

A derrota por 3 a 0 do Bahia para o Cuiabá rendeu algumas gozações por parte de torcedores rivais. Se somente as brincadeiras não bastassem, o Google ainda tratou de "colocar mais lenha" na fogueira e zoar o Esquadrão.

Nas redes sociais, diversos torcedores do Vitória, por exemplo, publicaram uma busca feita no site de pesquisa com o termo 'Esporte Clube Derrota'. Ao escrever as palavras, o Google redirecionava para a página do Bahia com o placar da partida de quinta-feira, 9.

Com gols de Deyverson, Isidro Pitta e Ronald, o Cuiabá atropelou o time de Rogério Ceni pelo placar de 3 a 0. Com o resultado, o Bahia pode voltar para a zona de rebaixamento da Série A, restando cinco jogos para acabar o campeonato.

O Esquadrão segue na 15ª posição da tabela, com 37 pontos. Logo atrás do Tricolor de Aço, o aparecem Vasco da Gama e Cruzeiro, com a mesma pontuação, mas com um e dois jogos a menos, respectivamente.