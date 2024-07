"Estamos tranquilos", pontua Everton Ribeiro após derrota na Série A

Everton Ribeiro após duelo contra o São Paulo - Foto: Reprodução/ ECB TV

O Bahia voltou a perder na Série A, se afastando da liderança do Campeonato. Desta vez, o Esquadrão enfrentou o São Paulo no Morumbi, saindo derrotado pelo placar de 3x1. Assim, o capitão Everton Ribeiro avaliou o desempenho da equipe no confronto, garantindo que está tranquilo.

O meia foi questionado sobre a ausência de triunfos quando tem a oportunidade de assumir a ponta da tabela. Sobre os resultados, Everton atribuiu aos jogos fora de casa, que segundo o mesmo, tem uma dificuldade maior.

“Se eu não me engano, os jogos que poderíamos assumir a ponta foram fora de casa, sabemos que tem uma dificuldade maior, mas estamos tranquilos. Nossa equipe vem fazendo bons jogos, temos que continuar na briga, não quer dizer que vamos ser campeões. O importante é crescer e melhorar”, avaliou.

Leia mais:

“A gente precisar acreditar mais”, indica Rogério Ceni após derrota

Com dois gols em dois minutos, Bahia perde para o São Paulo no Morumbi

O próximo duelo da equipe tricolor será contra o Juventude, na quinta-feira, 4, diante do seu torcedor, na Arena Fonte Nova, com início previsto para às 19h. Sobre o duelo, o camisa 10 garantiu que não será um jogo fácil, mas espera fazer grande jogo dentro de casa.

“É um jogo difícil, uma equipe que tem um treinador que sabe muito bem o que quer. Vamos treinar e nos preparar essa semana para fazer mais uma grande partida em casa”, pontuou Everton Ribeiro.