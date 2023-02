"Estou no lugar certo", comemora Yago em apresentação no Bahia

Contratado pelo Bahia em negociação com o Fluminense, o meio-campista Yago Felipe foi oficialmente apresentado pelo Bahia nesta terça-feira, 28. O jogador destacou a importância do projeto do Tricolor e exaltou o peso da camisa do Esquadrão na história do futebol brasileiro.

"Todos devem falar projeto porque Cadu [Santoro, diretor de futebol] me ligou e conversou comigo. Mostrou interesse que tinha em me contratar, entendia que cairia bem no clube. Não só pelo projeto. O Bahia por si só é uma camisa muito pesada, de muita tradição. As vezes que vim jogar contra, vi a torcida pulando, incentivado. Todo jogador quer isso. O projeto é muito bom, o tempo vai mostrar, mas por esse escudo, a força da camisa", disse Yago.

"Muito motivado. Cheguei na reapresentação após o jogo contra o Sport. Isso me motivou mais ainda, estou no lugar certo. Espero que a gente possa virar a chave para conquistar grandes coisas no Bahia", continuou o volante.

No Fluminense desde o início de 2020, Yago conseguiu se firmar na equipe e participou de 160 jogos, com nove gols e 10 assistências. No Bahia, ele espera contribuir com o time do técnico Renato Paiva.

"Foi um tempo de muito crescimento no Fluminense. Clube que tenho carinho e gratidão enorme. Vivi muitas coisas boas. Quando cheguei, clube estava passando por fase difícil. Tive oportunidade, com meus companheiros, de fazer algo diferente. Tenho muito a agregar por esse momento que o Bahia está e quer buscar algo novo, quer pensar grande. Tenho muito a contribuir não só dentro de campo, mas fora de campo", projetou.

Questionado sobre o Ba-Vi da vergonha, que aconteceu em 2018 e foi marcado por uma confusão generalizada, Yago afirmou que não se orgulha de ter participado. Na época, ele vestia a camisa do Vitória, clube que defendeu entre 2017 e 2019.

"Um clássico que aconteceu em 2018 né?! Depois disso, eu nunca tive a oportunidade de falar sobre o assunto. Inclusive, não é um assunto que eu me orgulho. Na primeira oportunidade que eu tive, pedi desculpas para o Vina. Acho que não tem nenhuma relação com minha vinda. O que pesou foi o desejo de vir a fazer parte do projeto do Bahia", pontuou o atleta.

Com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Yago Felipe já pode estrear pelo Bahia nesta quarta-feira, 1, quando o clube enfrenta o Jacuipense, em Pituaçu. O duelo é válido pela primeira fase da Copa do Brasil.