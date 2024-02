"Estreia perfeita", diz Éverton Ribeiro após primeiro gol pelo Bahia | A TARDE

Capitão e camisa 10 do Bahia, Éverton Ribeiro estreou com gol. O meia marcou um dos gols da goleada de 5 a 0 do Tricolor sobre o Jacobina na noite desta quarta-feira, 24, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano.

Em entrevista após a partida, Éverton Ribeiro celebrou o bom desempenho da equipe e o primeiro resultado positivo na temporada.

“Estreia perfeita, nosso primeiro triunfo na temporada. A gente sabia que tinha que demonstrar tudo que a gente treinou, botar em prática. Está todo mundo de parabéns, o pensamento é esse, continuar crescendo que temos objetivos grandes. Vamos continuar fortes, com os pés no chão, mas é sempre bom começar ganhando”, disse à TVE.

O próximo compromisso do Bahia é no sábado, 27, contra o Bahia de Feira, pela 4ª do Campeonato Baiano. A bola rola a partir das 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Os ingressos para essa partida começam a ser vendidos nesta quinta-feira, na bilheteria do estádio.