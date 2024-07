Estupiñán celebra triunfo, mas pontua: "Não foi nosso melhor jogo"

Estupiñán, atacante do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia suou, mas venceu o Vasco na Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira, 26, em jogo da 12ª rodada do Brasileirão. Thaciano abriu o placar para o Tricolor, Paulo Henrique deixou tudo igual, mas Estupiñán decidiu e marcou o gol que garantiu mais três pontos para a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni.

Em rápida entrevista após a partida, o atacante que chegou ao seu terceiro gol no Brasileirão, resumiu a importância do triunfo e valorizou o apoio dos mais de 38 mil torcedores que foram à Arena Fonte Nova.

Não foi o nosso melhor jogo tecnicamente, mas tivemos uma entrega notável hoje. Com toda a nossa torcida, conseguimos mais três pontos Óscar Estupiñán - atacante do Bahia

No próximo fim de semana, o Esquadrão vai encarar o São Paulo no Morumbi. O confronto está marcado para as 16h de domingo, 30, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.