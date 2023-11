Ex vice-presidente do Bahia fala sobre possível reeleição de Sant'Anna | A TARDE

A tarde desta terça-feira, 14, ficou marcada pelo evento de lançamento da candidatura de Marcelo Sant'Anna à presidência da Associação do Esporte Clube Bahia, que acontecerá em dezembro. A cerimônia contou com a presença de diversas figuras importantes, incluindo Pedro Henriques, que foi o vice-presidente do Esquadrão durante o triênio de 2015-2017, quando Sant'Anna foi o presidente do clube.

Durante o evento, o ex vice-presidente do Bahia concedeu entrevista exclusiva ao Portal A Tarde, e foi questionado sobre como ele enxerga a possível volta de Marcelo Sant'Anna a presidência do clube: “Eu fiquei muito feliz. De fato eu havia dito anteriormente que não tinha interesse de voltar a política do clube, mas quando ele falou, que foi em cima da hora das inscrições, eu fiquei muito contente. [...] Quando você vê a possibilidade de ter uma pessoa da sua inteira confiança como Marcelo, que já fez um grande trabalho no clube, se disponibilizando a voltar, naturalmente vai contar com minha ajuda para o que precisar”.

“A experiência de um cara como Marcelo agrega muito ao clube”, afirmou Pedro Henriques. O gestor aproveitou para frisar que estará presente para apoiar a candidatura dele, e do vice-presidente Rogério Gargur, que durante muito tempo fez parte da Revolução Tricolor, grupo político que Henriques também integrava.

Ainda durante a entrevista, o ex vice-presidente comentou que se o colégio eleitoral do Bahia fosse formado por torcedores em geral, Marcelo já estaria eleito: “Quem vai à Fonte Nova vê as demonstrações de carinho, até mesmo na ausência dele. Então, eu não tenho dúvidas de que se fosse para o torcedor em geral, e não apenas os associados, ele seria reeleito com tranquilidade. O legado que ele tem o deixa com boas condições de ser eleito”.