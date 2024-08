"Feliz e motivado", Santiago Arias volta a treinar com o Bahia

Santiago Arias, lateral do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Desfalque do Bahia durante a disputa da Copa América, Santiago Arias está reintegrado ao elenco tricolor e à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida deste fim de semana. Na manhã desta sexta-feira, 19, o colombiano concedeu entrevista coletiva e celebrou o vice-campeonato com sua seleção.

“Chegar em uma final de Copa América nunca é fácil. Não é sempre que se consegue chegar em uma final de algo tão importante. Estou feliz e motivado por tudo que aconteceu. Espero seguir dando o meu melhor aqui, a começar pela partida de domingo”, afirmou Arias.

Neste domingo, 21, o Bahia recebe o Corinthians em confronto da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h na Arena Fonte Nova e a expectativa é de casa cheia. Para Arias, o apoio do torcedor é fundamental para que o Bahia siga brigando pelas primeiras posições da tabela.

“É importante demais contar com nosso torcedor. Sabemos que nossos torcedores servem como um plus a cada jogo. Tem um significado muito importante contar com eles no estádio. Espero que a gente possa ganhar, buscar o triunfo, e continuar na parte de cima da tabela”, disse o colombiano.