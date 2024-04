Ferreti comenta derrota no Ba-Vi: "Temos condições de reverter" | A TARDE

Presidente da associação do Esporte Clube Bahia, Emerson Ferretti falou na manhã desta segunda-feira, 1º, sobre a derrota para o Vitória no clássico Ba-Vi, realizado no último domingo, no estádio Manoel Barradas (Barradão).

O Bahia saiu atrás no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. O time perdeu no Barradão por 3 a 2 e terá que reverter a vantagem rubro-negra para ser campeão. Ferretti destacou, entretanto, que a disputa está aberta.

"Expectativa de reverter o resultado. O resultado não foi bom para nós, mas ainda tem um jogo, dentro da nossa casa. A gente tem todas as condições de poder reverter o resultado e sair com o título. Está em aberto, tem uma vantagem para o nosso rival, mas o título está em aberto", finalizou.

Com o resultado, o Vitória vai para o segundo jogo na vantagem e pode até empatar para ser campeão. Em caso de triunfo tricolor por um gol de diferença, a partida irá para os pênaltis.

A segunda partida da final do Campeonato Baiano acontece no próximo domingo, 7, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo será com torcida única para o Esquadrão de Aço.