Gilberto fala sobre conversa com torcida: "Foi uma atitude em grupo" | A TARDE

Após a derrota para o Cuiabá, o lateral-direito Gilberto se dirigiu até as arquibancadas para conversar com alguns torcedores do Bahia. Ele contou com o apoio dos companheiros que também deram satisfações a fiel torcida. Mesmo com os ânimos exaltados, as partes conversaram sem maiores confusões.

Na zona mista da Arena Fonte Nova, o defensor falou sobre o fato e afirmou que a ideia era ouvir o que o público tinha a dizer.

"Acho que foi uma atitude em grupo. Conversamos ali dentro de campo e achamos que era necessário ouvir o que o torcedor tinha pra dizer. Eles vem aqui em todos os jogos, nos apoiam do primeiro ao último minuto. Era um momento da gente ouvir. O resultado foi muito negativo pra gente, precisamos fazer melhor no domingo e foi isso que fomos mostrar pra eles. ue a gente vai levantar a cabeça pra no domingo fazer melhor aqui na Fonte Nova", disse Gilberto.

Sem tempo para lamentações, o Bahia gira a chave e já pensa no jogo contra o Athletico Paranaense, no próximo domingo, 12, às 18h30, na Arena Fonte Nova. Gilberto espera que a equipe possa psicologicamente se fortalecer para trazer o torcedor de volta.

"Precisamos pensar em nós, independente dos jogos que vão acontecer e dos que vem pela frente. Temos que ter a cabeça no lugar, o psicológico forte e sabemos que jogar no bBahia não é fácil. Quando a gente traz o torcedor para o nosso lado, é bom demais pra qualquer jogador. É saber passar por cima da dificuldade e vencer o jogo no domingo", concluiu.

O Bahia estacionou na 15ª posição, com 37 pontos ganhos. A equipe pode entrar na zona de rebaixamento, a depender do andamento da rodada.