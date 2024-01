Grupo City estipula prazo para quitar todas as dívidas do Bahia; veja | A TARDE

Desde que o acordo com o Bahia foi divulgado, uma das promessas do City Football Group era a quitação de todas as dívidas do clube que, em dezembro de 2021, era de R$ 270.062 milhões. Após a concretização da venda de 90% da SAF tricolor para o Grupo City, em maio deste ano, quase todas as dívidas tributárias já foram quitadas.

Dentre as demais dívidas que foram herdadas da associação, mais de 50% foram pagas, segundo o Jornal O Globo. Ainda segundo o site, a estimativa é que o restante seja liquidado nos próximos dois anos, prazo estabelecido desde a proposta inicial.

Vale ressaltar que o acordo entre Bahia e Grupo City permanecerá em vigor por um prazo determinado de 90 anos, renovável por períodos adicionais. Desde o início, o fundo árabe se comprometeu a aportar R$ 1 bilhão no Bahia em até 15 anos: mínimo de R$ 500 milhões para a compra de jogadores; R$ 300 milhões para o pagamento de dívidas; e R$ 200 milhões para infraestrutura (único item não obrigatório).