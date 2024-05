Homem que furtou camisa do Bahia é absolvido: "Insignificância" | A TARDE

O juiz José Brandão Netto, titular da Vara Criminal de Araci, que fica no Sisal baiano, absolveu um homem acusado de tentar furtar uma camisa do Bahia. O caso aconteceu no ano de 2014.

De acordo com a denúncia, oferecida pelo Ministério Público (PM-BA), o rapaz escalou uma grade de acesso à uma lanchonete em um posto de gasolina. Após furtar a camisa, ele tentou sair do local pela área dos caixas, mas foi “contido” pelo segurança.

Brandão Netto explicou que foi aplicado o princípio da insignificância e afirmou que o caso revela a inexistência de crime, em razão da atipicidade do fato.

Mesmo entendendo que a conduta do indivíduo é considerada reprovável, o juiz indica que não se justifica a aplicação de pena rigorosa ao acusado.