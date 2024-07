Ídolo do Bahia sofre acidente e é internado no RJ; saiba detalhes

Perfil oficial do Bahia prestou solidariedade ao ídolo e ex-treinador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-treinador e ídolo do Bahia, Evaristo de Macedo, de 91 anos, sofreu um acidente em sua residência, na noite desta sexta-feira, 12. Ele precisou ser atendido e levado para um hospital Unimed, no Rio de Janeiro.

A situação foi comunicada pelo próprio perfil do técnico campeão brasileiro com o Esquadrão em 1988. Na publicação, ele descreve o ocorrido e diz que deve precisar passar por cirurgia.

"Ontem à noite, tombo bobo em casa e a fratura no fêmur com o quadril. Dor insuportável! Aguardando parecer dos médicos, mas tudo leva a crer em cirurgia. Muito cuidado com seus idosos em casa. Chinelos e tapetes são um perigo para nós", escreveu.



Também por meio das redes sociais, o perfil oficial do Bahia prestou solidariedade ao ídolo e ex-treinador: "Melhoras, mestre".