Ingressos para clássico Ba-Vi começam a ser vendidos neste sábado | A TARDE

No mesmo dia em que decide contra o Jequié uma vaga na final do Campeonato Baiano, o Bahia vai iniciar a venda de ingressos para o clássico Ba-Vi. A partida válida pela Copa do Nordeste está marcada para quarta-feira, 20, às 21h30, na Arena Fonte Nova. Os ingressos começam a ser vendidos neste sábado, 16.

Inicialmente, as vendas são exclusivas para sócios, que podem comprar os ingressos pela internet com 50% de desconto na modalidade sem acesso garantido. Nos pontos de venda externos, o desconto será de 30%.

O setor Sudeste Inferior terá vendas com valor promocional de R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira). O torcedor que quiser comprar ingressos físicos para a partida, pode encontrar na bilheteria da Arena Fonte Nova, além de quatro pontos de venda. Vale lembrar que todos os pontos de venda passaram a aceitar pagamento via Pix. Com exceção da Fonte Nova, todos os pontos de venda não aceitarão mais dinheiro.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

SÁBADO (16) – exclusivo para sócios

Internet – a partir das 10h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 10h às 18h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 10h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 10h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 10h às 18h

DOMINGO (17)

Internet – a partir das 10h

Fonte Nova – 08h às 14h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 14h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 14h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 12h

SEGUNDA E TERÇA-FEIRA (18 e 19)

Internet – 24h (a partir das 10h para público geral)

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria do Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

QUARTA-FEIRA (20) – dia do jogo

Internet – até às 21h30

Fonte Nova – 18h45 às 22h45 (Bilheteria Norte)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 17h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 17h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 17h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 17h