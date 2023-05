Jacaré sai em defesa de Paiva e garante: "Culpa não é só do professor"

Após a derrota por 2 a 0 para o Internacional, na tarde deste domingo, 28, o Bahia chegou ao quarto jogo seguido sem vencer no Campeonato Brasileiro. No confronto da 8ª rodada, o Tricolor até teve mais posse de bola e criou mais oportunidades, mas pecou nas finalizações e não conseguiu balançar as redes.

Em entrevista após a partida, Vitor Jacaré chamou para si e para os companheiros a responsabilidade dos resultados ruins e saiu em defesa do trabalho do técnico Renato Paiva.

“Acho que faltou o gol. Se a gente tivesse feito os gols que a gente criou a gente saía daqui com o resultado positivo. Eu acho que a gente tem que assumir a bronca porque a maioria das vezes, nos programas de esporte, a culpa está indo só para o professor, mas eu acho que a culpa não é só do professor. A gente que está dentro de campo, que está jogando, que tem que assumir essa bronca e concluir as oportunidades que criou em gol. Eu tenho certeza que vai ser bom para a gente, vai ser bom para o professor, vai ser bom para a torcida, vai ser para o Bahia inteiro”, disse o jogador.

De acordo com Jacaré, é preciso fazer algo a mais para que o Bahia reencontre o caminho das vitórias, mas ele ressaltou também que não falta dedicação por parte dos jogadores. “A gente se cobra muito, se cobra bastante tanto dentro de campo quanto fora. Quando a gente sai do intervalo a gente se cobra porque a gente está dando o nosso melhor, mas infelizmente os resultados não estão vindo e a gente tem que fazer algo a mais para que os resultados comecem a acontecer”, seguiu o ala tricolor.

Agora o próximo desafio do Bahia é pela Copa do Brasil, contra o Santos, em briga por vaga nas quartas de finais. Para Jacaré, é preciso mudar a chave e esquecer a fase ruim do Brasileirão para entrar focado na decisão.

“A gente tem que estar focado nessa decisão, uma fase da Copa do Brasil que é muito importante para o clube. Eu acho que tudo que passou no jogo do Brasileiro a gente tem que deixar de lado. A gente sabe que a gente está criando, jogando bem, muitas vezes jogando melhor que o adversário, mas infelizmente o resultado não está vindo. Mas o grupo tem que estar focado, a Copa do Brasil é outra competição e a gente tem que dar importância a esse jogo que é um jogo muito importante para a história do clube”, concluiu Jacaré.

A partida de volta entre Bahia e Santos está marcada para as 19h desta quarta-feira, 31, na Arena Fonte Nova. No jogo de ida, na Vila Belmiro, as equipes empataram sem gols e quem vencer garante vaga nas quartas de finais. Em caso de novo empate, a vaga será decidida em disputa de pênaltis.