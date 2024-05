Jean Lucas celebra classificação e dedica gol: "Foi para o meu filho" | A TARDE

Mesmo fora de casa, o Bahia se impôs e venceu o Criciúma por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, 23, no Estádio Heriberto Hülse, e se classificou para às oitavas de final da Copa do Brasil. De Pena e Jean Lucas foram a rede e fizeram a alegria da turma tricolor

O volante Jean Lucas, o autor do gol da classificação do Esquadrão, homenageou a chegada do primeiro filho e enalteceu o trabalho realizado pelo elenco azul, vermelho e branco.

"Hoje o gol foi para o meu filho que está por vir. Estou muito feliz pelo empenho, o jogo e a classificação da nossa equipe que é o mais importante. Agora é dar seguimento na temporada. Vamos conquistar coisas grandes", comentou o camisa 6 em entrevista ao canal Sportv.

Pela classificação, o Bahia faturou R$ 3,4 milhão de premiação. Agora, o Esquadrão aguarda o sorteio da CBF para definição do adversário na próxima fase.

Publicações relacionadas