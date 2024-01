Jhoanner Chávez é anunciado por clube francês | A TARDE

Contratado a peso de ouro pelo Esporte Clube Bahia no início de 2023, o lateral-esquerdo Jhoanner Chávez foi anunciado oficialmente pelo Lens, da França. Fora dos planos de Rogério Ceni para a temporada 2024, o jogador estava emprestado ao Independiente Del Valle desde julho do ano passado, após não ter apresentado boas atuações com a camisa do Esquadrão.

A informação foi inicialmente veiculada na manhã desta segunda-feira, 8, pelo jornalista Sébastien Denis, do FootMercato, da França, e teve sua confirmação nesta terça-feira, 9, após o Lens confirmar a chegada do atleta por empréstimo, com obrigação de compra.

Segundo o jornalista César Luis Merlo, os valores da transferência giram em torno de 4 milhões e 800 mil euros (cerca de R$ 25 milhões). O jogador de 21 anos disputará a Ligue 1 até o meio do ano de 2024, quando acaba a temporada europeia.

Chávez foi a aquisição mais significativa do Bahia na temporada de 2023, que chegou com uma reputação de grande promessa. Contudo, o jovem equatoriano não conseguiu atender às expectativas do clube, registrando apenas um gol e duas assistências em 29 partidas.

Confira o anúncio do atleta pela equipe francesa: