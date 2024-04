Jogador do Bahia, Arias enfrenta seleção da Espanha nesta sexta | A TARDE

Lateral-direito do Bahia, Santiago Arias pode entrar em campo nesta sexta-feira, 22, para enfrentar a seleção da Espanha. O jogador do Tricolor foi convocado para defender a seleção da Colômbia, mas ainda não é certo que ele estará no time titular. O jogo acontece às 17h30 (horário de Brasília).

O duelo entre Colômbia e Espanha acontecerá no Estádio Olímpico de Londres. A partida é válida pelo Amistoso Internacional e terá transmissão da ESPN e Sportv.

Arias tem 32 anos e é figurinha carimbada na seleção da Colômbia, tendo disputado as Copas do Mundo de 2014 e 2018, a última como titular. Ao todo, ele tem 55 jogos pela equipe nacional, sem gols marcados.

A última vez que o Bahia teve um jogador do seu elenco convocado foi em 2017, quando o lateral-esquerdo Armero foi convocado em junho para dois amistosos da seleção da Colômbia pouco antes da Copa do Mundo. O defensor chegou a integrar o elenco do Mundial no ano seguinte (junto com Arias), mas já não defendia o Tricolor.