Jogador do Bahia, Chavez é convocado pela seleção do Equador

Emprestado pelo Bahia ao Independiente del Valle, o lateral-esquerdo Jhoanner Chavez foi convocado pela seleção do Equador para a disputa dos dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Essa foi sua segunda convocação do jogador para o time nacional.

O defensor estará à disposição para as partidas contra Argentina e Uruguai, que estão marcadas para os dias 7 e 12 de setembro. A tendência é que Chavez seja opção no banco de reservas, pois o titular da posição é Estupiñan, que atua no Brighton, da Inglaterra.

Na atual temporada, Chavez já disputou quatro partidas no Independiente del Valle pela Liga Equatoriana, sendo três como titular e uma na condição de reserva.