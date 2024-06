Jogo entre Bahia e Atlético-MG terá campanha sobre aquecimento global | A TARDE

O Bahia aderiu a campanha ‘Juntos pelo Planeta’, promovida Ministério Público da Bahia (MP-BA), e levantará a bandeira em defesa do meio ambiente durante o jogo contra o Atlético-MG, no próximo domingo, 2, às 15h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

A ação, que também conta com o apoio do adversário do tricolor baiano, Instituto Galo e Ministério Público e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, traz um alerta sobre o aquecimento global.

Na ocasião, um atleta de cada equipe participará de uma ação na entrada em campo, e todos levarão em suas camisas um patch especial da campanha. O MPBA divulgará o ato em suas redes sociais.

Os mascotes também estarão trajados com uma camiseta em referência à campanha Juntos pelo Planeta, além de comunicações visuais nos telões da Arena MRV, uma bandeira na arquibancada e postagens colaborativas nas redes sociais dos clubes.

