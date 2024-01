Lindsay Camila é a nova treinadora do time feminino do Bahia | A TARDE

Após a demissão de Igor Morena, o Bahia anunciou na noite desta quinta-feira, 4, a contratação da treinadora Lindsay Camila para comandar o time feminino do Esquadrão. A nova comandante assinou vínculo com o clube válido por uma temporada.

Lindsay Camila teve destaque na Ferroviária-SP, onde se sagrou como a primeira treinadora a conquistar a Taça Libertadores da América de 2021. Na mesma temporada com o time grená, foi semifinalista do Campeonato Brasileiro da Série A1.

Também no ano de 2021, Lindsay treinou o Atlético-MG e foi campeã mineira. No time mineiro, ela foi vice-campeã da Copa Ídolas, disputada na Colômbia.

Em 2023, Lindsay Camila foi auxiliar-técnica das Seleções Feminina das categorias Sub-15 e Sub-17. Ela também acumula passagem na base do Lyon, da França.

Em reformulação após renovar contrato com 15 atletas, o grupo feminino do Bahia dará início a pré-temporada em 15 janeiro. As Mulheres de Aço irão trabalhar focadas na disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro. Atuais tetracampeãs estaduais, as Tricolores disputarão o Baianão no segundo semestre.

🙋🏾‍♀️ Campeã da Libertadores feminina em 2021, Lindsay Camila é a nova treinadora das #MulheresDeAço. Ex-Ferroviária e Atlético-MG, foi auxiliar da seleção brasileira sub-17 e sub-15 em 2023. Leia mais ➡️ https://t.co/aU7kCC8LbD #PaixãoQueVibra #BBMP pic.twitter.com/Yot4PHKhOI — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 4, 2024