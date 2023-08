Manchester City promove evento para celebrar a chegada do Bahia ao CFG

Para comemorar a chegada do Bahia ao City Football Group, o Manchester City, atual campeão europeu, promoverá um evento de boas vindas ao Esquadrão de Aço, com muita música e cultura baiana. A iniciativa será no dia 2 de setembro, durante a partida contra o Fulham, pela Premier League, o Campeonato Inglês.

Carlinhos Brown, cantor, compositor e torcedor apaixonado do Tricolor de Aço, estará com seu trio elétrico agitando a galera em Manchester. A cultura baiana será apresentada no Etihad Stadium, com distribuição de brindes como as fitinhas do Senhor do Bonfim, além de rodas de capoeiras e a presença dos timbaleiros.

Artistas baianos como os cantores "A Dama" e "O Maestro", levarão o pagode baiano a terras inglesas. Os mascotes do Bahia estarão ao lado dos mascotes do Manchester City (Moonchester e Moonbeam).

Em dezembro de 2022, os sócios do Bahia votaram a favor da venda de 90% da SAF para o City Football Group, em votação que registrou recorde de participantes. Durante a reta final da Série B, o Grupo City chegou a enviar um vídeo motivacional para os atletas do Bahia com a participação de Ferran Soriano, Pep Guardiola, Gundogan, Rodri e Ederson.